DJI本社「Sky City」はイルミネーションにも凝っているとのことで、全体が見える公園を案内された。夜に見てもひときわ目立つ外観 DJIの中国本社を見学するメディアツアーが6月9日に開催され、当サイト「デジカメ Watch」も招待を受けて参加した。一般入場できない社屋内の様子をはじめ、ショップやそこに展示されているハッセルブラッドのコレクションなどを紹介する。 なお、正式発表前ながら同ツアー