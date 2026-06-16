AIを使って専門用語を並べ、難解な表現を使えば、なんとなく賢そうに見える――そう思ったことはないか。しかし哲学者ショーペンハウアーは、まったく逆のことを言っている。本当に知性のある人ほど、シンプルに書く、と。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生の