ブルーベリーは目にいい――そう聞いて、意識的に食べてきた人は少なくないはずだ。しかし著者は、学生とともに実際に検証実験を行った。その結果と、この「常識」の背景にあるものとは。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）「効果がある」と言われ続けてきた、その根拠は何かブルーベ