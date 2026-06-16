［北中米W杯］日本 ２−２ オランダ／６月14日／ダラス・スタジアム現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表はオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２で引き分けた。50分に先制されたものの、57分にニアサイドを射抜く中村敬斗のシュートで追いつくと、64分に勝ち越されて迎えた88分、CKに合わせた小川航基のヘディングが鎌田大地に当たってネットに吸い込まれ、土壇場で