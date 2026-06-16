北海道・岩内警察署は、2026年6月16日、職場の上司の男性（72）を脅迫した疑いで神恵内村に住む准看護師の男（51）を逮捕したと発表しました。警察によりますと、男と男性は、介護老人保健施設に勤めていますが、6月14日に携帯電話のアプリのメッセージ機能で、仕事についてやりとりをしている中で、男が「殺す」とメッセージを送信し、脅迫したということです。男性が警察官に電話で「部下から脅迫を受けている」と被