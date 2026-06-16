今年度初の「小５クイズ」！全問正解の賞金は、なんと1000万円！その賞金1000万円SPで、１０００万円獲得者が出た！！全問正解し、勝利の栄冠を手にするのは、一体誰？ 元・日テレアナウンサーコンビ、羽鳥慎一×岩田絵里奈！早稲田大卒の羽鳥と慶應大卒の岩田が高学歴アナウンサータッグを結成。フリーとなり新たなステージに立っている岩田は、猛勉強を積んで参戦！羽鳥は前回、「news zero」のメ