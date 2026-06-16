ＴＢＳでは、７月２６日（日）から２クール連続で堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第２シーズンを放送する。この度、第２シーズンから登場する新たな出演者として、実力派女優の宮下今日子とタイで活躍中、ニックネームのOHM（オーム）でも知られる俳優／アーティストのTanapak Jongjaiphar（タナパック・ジョンジャイパー）の出演が決定した。第２シーズンで新キャストを発表す