2006年8月、静養のためオランダに滞在中、ウィレムアレクサンダー国王一家と過ごされる天皇、皇后両陛下と愛子さま（共同）天皇、皇后両陛下は6月13日、国賓としてオランダとベルギーの歴訪に向かわれた。長年にわたる欧州王室との交流の中でオランダは、天皇ご一家が20年前に当時のベアトリックス女王に招かれ、約2週間、私的に静養した間柄だ。専門家は「両陛下にとって個人的な信頼があり特別な国だろう」と話す。即位後初