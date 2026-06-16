サッカーのラモス瑠偉さんとは大の仲良し。どんな時でも熱い思いを胸に常に前を向く人。陽気で楽しくおしゃれで、そして、日本をこよなく愛してくれている。ついでに自宅はご近所さんだし。私はそんなラモスさんが大好きです。初めて顔を合わせたのは1993年6月、東京の青山学院記念館で行った「JUNKOKOSHINOGRANDPARADE」でのこと。ちょうどJリーグが開幕したばかりで、世はまさにサッカー一色。人気チームのヴェルディ