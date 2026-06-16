◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)日本は大会初戦でFIFAランキング8位の強豪・オランダとドロー。元日本代表の鈴木啓太さんが得点を予想していた中村敬斗選手が、見事な同点ゴールを決めました。2度リードを許す苦しい展開も、中村敬斗選手と鎌田大地選手のゴールで追いつき、価値ある勝ち点1をものにした日本代表。試合前、この一戦のスコアを「2-1