「最初しか打っていないので…」ロッテ・和田康士朗は交流戦でスタメンでの出場機会を増やしたが、全く満足がいっていなかった。今季は代走、守備固めが中心で交流戦前まではスタメン出場が1度もなかった。交流戦前最後のゲームとなった5月24日の楽天戦、7回の守備から途中出場すると、3−8の8回一死一、二塁の第1打席、加治屋蓮が1ボール1ストライクから投じた3球目のカットボールをライト前に弾き返し、今季初安打をマーク