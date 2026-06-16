中日・石川昂弥の本格開花が目前といえそうだ。石川は東邦高校から19年ドラフト1位で中日に入団。将来の大砲候補として期待されながら、故障が多く規定打席に到達したのは23年のみ。昨季は22試合に出場して、打率.139、1本塁打、5打点に終わった。今季は開幕一軍を掴むも、4月1日に一軍登録を抹消。5月13日に再昇格後、同日のDeNA戦で今季初安打を放つと、16日のヤクルト戦で今季初本塁打を含む3安打。交流戦前最後の3連戦と