俳優の深川麻衣が、7月22日にスタートするフジテレビ系ドラマ『Tokyo middle 30』(毎週水曜22:00〜)に出演することが16日、明らかになった。仲里依紗、のんに続く3人目の主人公を演じ、フジテレビ制作の連続ドラマに初出演する。(左から)のん、仲里依紗、深川麻衣○35歳女性3人の“今”を描く恋愛ヒューマンドラマ同作は、中国でヒットしたドラマ『Nothing But Thirty』(『30女の思うこと〜上海女子物語〜』)を原作に、日本版とし