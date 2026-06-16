充実した広島の外野陣、西田氏が抱えた弱点欲がなかった。1982年の広島ドラフト1位外野手・西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は代打からプロ人生をスタートさせた。「腰痛もあったし、守りがいい方じゃなかったんでね」。とはいえガムシャラにレギュラー取りを目指していたわけではなく「あの時は“代打でいいか”ってなっていた。まだ若かったのにね」と苦笑する。プロ5打席目に巨人・江川卓投手か