W杯日本―オランダサッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。試合後に綺麗に清掃された日本のロッカールームが話題に。オランダでもその反響が広がっている。オランダに2度追いつき、勝ち点1を掴んだ日本。試合後、ロッカールームは綺麗に整理整頓され