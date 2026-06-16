今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。小学4年生の息子さんからある日、「友達を家に呼んでもいい？」と頼まれたA子さん。子どもの頃に友達の家に行ったり来たりした楽しい思い出があったため、息子さんにも同じ経験をして欲しいと思ったA子さんはOKすることに。しかし、迎えた当日、想像以上に大変なことがあって──。 友達を家に呼ぶことに 息子が小学4年生の時の出来事です。息子の場合、3年生ま