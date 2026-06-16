スキューバダイビングインストラクターの夫の地元へ拠点を移して「北海道に移住して15年になります。雄大な自然とじゃがいもなどの新鮮な食材に魅了され、もう離れられません」こう感慨深く語るのは、俳優の千堂あきほ（57）だ。４月に57回目の誕生日を迎えた千堂が、スキューバダイビングインストラクターの夫の地元である北海道札幌市へ本格的に拠点を移したのは’11年春。第２子の出産がキッカケだったという（以下、コメントは