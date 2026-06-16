「環境月間」とされている6月、神戸市は環境への取り組みとして、ごみの減量や資源の有効活用を呼びかけています。昨年1年間に家庭から出された燃えるごみは、およそ22万5000トンにのぼり、このなかには、分別すれば資源として再利用できる容器包装プラスチックや資源紙なども含まれているということです。また、家庭から出された燃えるごみは焼却後、一部は再利用されますが、残りは最終処分場に埋め立てられます。神戸市の家