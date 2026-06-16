女優・鶴田真由が14日、自身のインスタグラムで愛犬の四十九日を迎えたことを伝え、ファンからも悲しみの声が寄せられた。 【写真】ぎゅっと強く抱きしめる姿カカへの愛心が揺さぶられる 鶴田は在りし日の愛犬「カカ」をぎゅっと抱きしめる写真を添えて、「49日を迎え、本日、カカの身体(遺骨)は森羅万象へとお返ししました。肉体は大地へ、魂は天へと還っていくのですね」とつづった。4月25日の投稿で自身の誕生日の報