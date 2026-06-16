モデルでブランドディレクターの吉川ひなのが15日、自身のインスタグラムで新しい命が誕生したことを伝えた。 【写真】小さな命を包み込むように尊さが伝わる瞬間 吉川は「うまれたよ」と短く日本語で記し、英語で「世界へようこそ。昨日、5つの小さな命が生まれました。心がいっぱい」と添えた。アップした写真は目を閉じて、小さな猫にほおずりするショット。新たな命の誕生の神秘さと愛おしさが伝わってくる