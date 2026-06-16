「機能が優れており、いままでのATMでできなかったことができるようになる。金融サービスを拡大しお客さまとの関係を強化したい」“コンビニの神様”鈴木敏文氏死去…セブン-イレブンは他社を圧倒する「食の質」で高価格を実現ファミリーマートの小谷建夫社長は、6月1日にスタートしたファミマ店舗へのセブン銀行のATMの設置についてこう述べている。これまで同社はイーネットとゆうちょ銀行のATMを設置していたが、今後4年程度