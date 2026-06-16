森保監督らの行動が注目森保一監督が率いる日本代表は、6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と2−2で引き分けた。2度のビハインドを追い付いた日本の戦いぶりに称賛が集まるなか、日本のベンチの様子が注目されている。イギリス「TNT SPORTS」は公式Xで日本のコーチングスタッフが、戦術ボードに大きな数字を書いて、ベンチから指示を出していた様子を紹介した。通常、戦術ボードはマグネットを