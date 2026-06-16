イギリスのバーミンガム大学の研究チームが冷却原子を使い、時計に頼らず時間の流れを測る実験を行いました。この研究は、時間が外から与えられるものではなく、閉じた量子系の内部変化から生まれる可能性を調べたものです。Testing the problem of time with cold atoms | Phys. Rev. Researchhttps://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/1h9j-df4kScientist creates 'mini‑universe' to measure time without a