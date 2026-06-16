女優の北乃きいと「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の藤原樹がＭＢＳ連続ドラマ「未婚詐欺私の知らない彼の顔」（７月１６日スタート、木曜・深夜０時５９分）でダブル主演を務めることが１５日、わかった。あいざわあつこ氏の同名漫画が原作で、子どもができないことに悩む結婚生活７年目の主婦・沙耶香（北乃）が理想の夫だと思っていた弁護士の慎司（藤原）の裏の顔を知り、隠された秘密や複数の女性との関係を追っていく愛憎の