ＪＲＡは１５日、２６年度の顕彰馬にオジュウチョウサン（牡１５）を選定したと発表した。昨年は２票（１５８票中１１７票）足りず届かなかったが、今年は８６・６％の支持を集め、中山グランドＪ５連覇を含む、ＪＧ１・９勝馬が障害馬として２頭目、史上３９頭目の勲章を手にした。今年３月に定年引退した国枝栄元調教師（７１）は調教師として１３人目、２１年２月に引退した蛯名正義元騎手（５７、現調教師）が騎手として８人