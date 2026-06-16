ＴＢＳでは７月２６日から２クール連続で俳優・堺雅人主演の日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」第２シーズン（日曜・午後９時）を放送。今回、第２シーズンから登場する新たな出演者として、実力派女優・宮下今日子とタイで活躍中でニックネームのＯＨＭ（オーム）でも知られる俳優・アーティストのＴａｎａｐａｋＪｏｎｇｊａｉｐｈａｒ（タナパック・ジョンジャイパー）の出演が決まった。。第２シーズンの新キャストを発表するのは今