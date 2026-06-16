俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（7月26日放送スタート、毎週日曜後9：00）から初の新キャストが16日、解禁された。【写真あり】公式SNSが新イラストを公開！2023年に放送された第1シーズンから3年。第2シーズンは、国際テロ組織・テントを巡る任務を終えた乃木憂助（堺）のもとに、別班の緊急招集を意味する赤い饅頭が届けられる場面から幕を開ける。2クール連続放送。さまざまな情報が飛