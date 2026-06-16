MBSテレビは7月16日から、ドラマ特区枠で『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』を放送する。北乃きいと藤原樹（THE RAMPAGE）がダブル主演を務める。【写真】若返ってる…？SNS上で話題沸騰を呼んでいる北乃きいの一枚原作は『めちゃコミ』独占配信中の人気コミック。夫を信頼していた専業主婦のヒロインと3股をかけるエリート弁護士のクズ夫、1人の男を「最愛」と信じる3人の女たちによる、愛憎の復讐サスペンスとなる。子どもが