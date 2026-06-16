7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、22日発売の美容雑誌『VOCE』8月号（講談社）に誌面に登場する。“見る美容液”山田の連載「BEAUTY DIARIES」で今回は、10代の頃からアップデートを続けている「メイク論」について深掘りする。【全身ショット】黒のスーツ姿がかっこいい！輝く笑顔でピースする山田涼介ライブステージでのメイクや、ヘアスタイルのこだわりについてのインタビューでは「デートのときの彼女のメイク