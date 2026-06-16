5人組グループ・KEY TO LITが22日発売の美容雑誌『VOCE』8月号Special Edition増刊号（講談社）表紙にそろって登場する。編集部の熱烈オファーで実現した今回の特集では、彼らのパワフルな魅力にいくつかのアプローチで迫っている。【写真】特別版表紙は岩瀬洋志ゴージャスな衣装に身を包み、ダイナミックな輝きを放つステージスタイルはKEY TO LITらしさのひとつだが、今回のカバー撮影では「ミニマリズム」に宿る5人の表現力