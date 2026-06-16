ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、あす17日から期間限定で『夏バーガーフェア』を開催し、「ニンニク牛カルビバーガー」「日向夏タルタルチキンバーガー」など全4商品を発売する。【写真】ボリューム満点！ゼッテリア 「夏バーガーフェア」試食レポ『夏バーガーフェア』では、濃厚な牛カルビの味わいを楽しめる“ガツンと系”と、日向夏の爽やかな酸味が特徴の“さっぱり系”を展開し、気分や好みに合わせて選べるライン