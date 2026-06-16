5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が、きょう16日放送の日本テレビ系『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP』（後7：00〜後9：00）に出演し、高橋成美とともに賞金獲得に挑む。【番組カット】賞金獲得なるか！元日テレアナウンサータッグ同番組では、小学生の教科書、参考書からクイズを出題。挑戦者は、11問連続で正解すれば1000万円の賞金が獲得できる超プレッシャー・クイズショーとなる。今回