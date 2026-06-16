茨城・下妻市の市長が川の水路付近で首をつった状態で見つかり、その場で死亡が確認されました。14日午後11時過ぎ、茨城・八千代町の川の水路付近で首をつった状態の須藤豊次市長（67）が発見され、その場で死亡が確認されました。須藤市長は2026年3月の市長選で初当選したばかりでした。警察は詳しい経緯を調べています。