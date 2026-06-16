北乃きい（35）とTHE RAMPAGE藤原樹（28）が、7月16日放送開始のMBSドラマ特区「未婚詐欺私の知らない彼の顔」（木曜深夜0時59分）にダブル主演することが15日、分かった。人気コミックの実写化で、1人の男を最愛と信じる3人の女たちによる愛憎の復讐（ふくしゅう）サスペンス。北乃は子どもができないことに悩みながらも、優しく支えてくれる夫を心から信頼する専業主婦の堂島沙耶香を演じる。藤原は、理想的な夫の顔をしながら