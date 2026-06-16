鈴木の好セーブがなければ展開は違っていただろう(C)Getty Imagesサッカー日本代表の北中米ワールドカップ（W杯）初戦、オランダ代表とのゲームは両軍が後半に2度ずつゴールネットを揺らす激闘の末、2-2のドロー決着で幕を閉じた。日本にとってグループリーグ突破の行方を大きく左右するこの一戦では、多くのW杯初出場選手が躍動。その中の1人、GK鈴木彩艶も90分を通して高い集中力を発揮し、ゴールマウスに立ち続けた。【動画】