15日夜、名古屋市港区の中川運河沿いで木製の壁が燃える火事があり、警察は放火の可能性が高いとみて調べています。警察と消防によりますと、15日午後11時前、港区中川本町6丁目の中川運河沿いの中川口緑地で、「立木からくすぶっている」などとランニングをしていた男性から119番通報がありました。消防車3台が出動し、火はおよそ30分後に消し止められましたが、木製の壁に縦30センチ・横40センチほど穴が開く被害がありま