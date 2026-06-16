今年9月のアジア大会で、名古屋の久屋大通公園にメダリストとファンが交流できる特設スペースが設置されることが発表されました。15日、大会組織委員会はおととしのパリオリンピックで初めて取り入れられた、メダリストとファンが交流できるスペースをアジア大会でも導入すると明らかにしました。この交流スペースは「ONE ASIA WORLD」と名付けられ、ヒサヤオオドオリパークに設置されたランウェイ