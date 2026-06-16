千鳥の大悟（46）が15日、都内で行われた是枝裕和監督（63）の映画「箱の中の羊」大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。この日、W杯北中米大会1次リーグ日本−オランダ戦が、日本時間午前5時に開始したことを踏まえ「（2−2の）同点で良かったですね。良い試合でした。朝早くから起きていると思うんで眠い中、ありがとうございます」と観客に感謝。相方ノブ（46）の映画の感想を聞かれると「ノブは米国でサッカーを見てる。（映画