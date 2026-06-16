松本まりか（41）、高橋メアリージュン（38）が15日、都内でMBSドラマ特区枠（木曜深夜0時59分）で18日深夜放送開始されるダブル主演作「エミリとマリア」イベントに出席した。同作は根本宗子氏（36）脚本・監督のオリジナルガールズコメディー。演者と監督の相思相愛で誕生した。根本作品に「いつか出たいと思っていた」松本。根本を「センスの塊」とする高橋。一方根本も「オファーをいただいて即2人が思い浮かび、2人の起用が決