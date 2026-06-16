IMFの本部【ジュネーブ共同】国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は15日、米国とイランの交戦開始から3カ月以上が経過する中「世界経済が減速する兆しは見られない」との声明を出した。ただエネルギーを輸入に頼る国など打撃が大きかった国もあり、影響の度合いには格差があると警戒感も示した。人工知能（AI）関連の投資が活発な米国と、豊富な石油備蓄が助けとなった中国では成長に力強さがみられると指摘した。一方