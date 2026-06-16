「20・30代は誰にも負けないくらい働いた自負がある」と語るのは放駒部屋のおかみ、美智子さん。短大卒業後はOLを経て、ネイリストとして朝から晩まで働き詰めの日々だったそう。でも、その経験があるからこそ、弟子たちに「若いんだから頑張りなよ」と自信を持ってエールを送れているそうです。 【写真】おかみとして弟子たちに囲まれる美智子さん ほか（全6枚） 「誰にも負けない」ほど働いた経験があるから