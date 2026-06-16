6月14日、北海道日本ハムファイターズとの試合に勝利し、7勝11敗で「セ・パ交流戦」を終えた中日ドラゴンズ。同日の取材対応で涙ながらに謝罪したのは、井上一樹監督ではなく、中日・加藤宏幸団社でもなく、朝田憲祐球団本部長だった。【写真】めっちゃ笑顔から１時間後、大逆転負けにシュンとする井上監督この試合前までの借金は20と、東北楽天ゴールデンイーグルスの三木肇監督が休養した、借金15を大きく上回る戦績に、会見