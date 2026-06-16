17万人を分析してわかった、仕事ができる人の「休み明け」の習慣とは？「家を出る前に『今日から頑張らなきゃ』と気合いを入れる」「出社してから、デスクで『今日、何から手をつけようか』と悩み始める」休み明け、こんな気持ちで迎えていないだろうか。実は「仕事ができる人」は全く別の行動をとっている。その答えを明かすのが、『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（ダイヤモンド社）だ。日