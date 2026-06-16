日本テレビ系「世界まる見え！神様のイタズラＳＰ」（月曜・後８時）が１５日に放送され、レギュラーのビートたけしが世界的アーティストが自宅を訪れたことを明かした。スタジオ内で「自身の宝物」についてトークが発展するとたけしは「野球選手のユニホームとかいっぱいあるよ」とサラリ。するとＭＣの岩田絵里奈アナウンサーが「ザ・ウィークエンドが来たらしいですね」とグラミー賞を４度受賞したカナダ出身の世界的アーテ