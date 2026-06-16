ベルギー―エジプト後半、相手のオウンゴールを誘い駆け出すベルギーのルカク（右端）＝シアトル（AP＝共同）エジプトは拮抗した展開で迎えた前半20分、サラーが入れたパスをアシュルが受け、右足の強烈なミドルシュートで先制した。相手の守備を打開できなかったベルギーは後半21分、投入された直後のルカクが、ムニエの右クロスに反応し、最初のプレーが相手のオウンゴールを誘発した。以降は両チームともにゴールに迫った