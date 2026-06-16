中学時代に女子サッカー部に所属した女優の福本莉子（25）が、サッカーW杯日本代表を熱烈に応援したと明かした。15日、都内のNHKで行われた同局プレミアムドラマ「勿忘草（わすれなぐさ）の咲く町で〜安曇野診療記〜」（日曜午後10時、NHK・BS）の取材会に、共演の菅生新樹（26）とともに出席。互いにサッカー好きだけに、話題がこの日午前5時キックオフの日本−オランダ戦に及ぶと、福本は「（午前）4時半ぐらいに起きて見ました