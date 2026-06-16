沖縄は梅雨前線の影響で、記録的な大雨となっている所があります。きょうは沖縄や奄美、九州南部で激しい雨の降る所があるでしょう。沖縄では土砂災害に厳重な警戒が必要です。全国的には晴れる所が多く、関東も暑さが戻りそうです。【沖縄は土砂災害に警戒】沖縄や奄美付近に梅雨前線が停滞して、きょうも激しい雨の降る所があるでしょう。沖縄はこれまでの大雨で地盤の緩んでいる所もあります。少しの雨でも土砂災害に厳重な警戒