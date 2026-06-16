なにわ男子の高橋恭平（26）が15日、都内で主演映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督）の「浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつ」に登壇した。劇中の夏祭りで着用した浴衣姿で登場。5日の公開から10日がたち「キュンキュンしたという声を聞いてすごくうれしい。主演、座長で最年長という現場がこの作品が初めてだったので、もっといろんな人にこの作品が届けばいいな」とあいさつした。〓橋ひかる（24）、岩瀬洋志