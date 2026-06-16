ねんきん定期便やねんきんネットで見込み額を見たとき、思ったより少なくて不安になる人は少なくありません。 退職金を取り崩しながら生活する予定でも、長生きすれば資金が足りるか心配になります。50代からNISAや個人年金を始めても遅いのでは、と感じるかもしれませんが、何もしないよりは家計の選択肢を増やせます。 ただし、20代や30代のように長い時間を前提に大きなリスクを取るのは危険です。50代からは、老