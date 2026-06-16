TWICEのミナが、大胆なドレス姿でファンを魅了した。ミナは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Music Awards Japan」とコメントを添えて写真を投稿した。【写真】ミナ、胸元あらわな“深Vネック”公開された写真には、6月13日に開催された音楽授賞式「Music Awards Japan」に参加した際のミナの姿が収められている。ミナは、ブラックドレスにチョーカーを合わせたシックなスタイルで、洗練された大人の魅力を披露。特に、胸元